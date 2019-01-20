«Не знаю, сколько ещё выдержит моё здоровье». Петербургская фигуристка Туктамышева рассказала о планах завершить карьеру

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева скоро завершит спортивную карьеру. О том, когда именно произойдет это событие, она сообщила в прямом эфире в Instagram.

«Не знаю, сколько ещё выдержит моё здоровье. Может сезон, может два. Но всё равно это почти конец карьеры. Я уже 10 лет катаюсь», — рассказала 22-летняя спортсменка.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы – 2015, чемпионка России – 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2013, победительница финала Гран-при сезона-2014/15. В сезоне-2018/19 впервые за три года вышла в финал Гран-при. Запомнилась зажигательным показательным выступлением с раздеванием, наделавшим много шума.

Из-за воспаления легких не смогла выступить на чемпионате России, на котором изначально претендовала на призовую тройку. На чемпионат Европы в Минске, который состоится с 21 по 27 января, Туктамышева отправится в качестве запасной.