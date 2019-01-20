В Куршевеле несколько часов тушили крупный пожар. Погибли и пострадали люди

Крупный пожар произошел на курорте Куршевель во Французских Альпах утром 20 января. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал BFM со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, огонь вспыхнул около 04:30 по парижскому времени (06:30 мск) в здании, где проживали примерно 60 сезонных работников. Пламя быстро охватило два этажа здания, с огнем более 70 пожарных боролись несколько часов.

Incendie à Courchevel: "Le feu est parti d'un coup", raconte un commerçant pic.twitter.com/kr66BTfsId — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

В результате ЧП погибли минимум два человека, еще 14 пострадали. Про их личности пока ничего не сообщается.

Incendie à Courchevel: "Les gens ont sauté par les balcons", réagit un commerçant présent sur les lieux pic.twitter.com/UQEUXFRrqL — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Причина пожара устанавливается. На месте находятся специальные службы и местные власти.