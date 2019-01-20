«Зенит» покупает нового футболиста. За игрока сборной Аргентины заплатят 20 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» уже на следующей неделе может купить защитника «Спортинга» (Португалия) и сборной Аргентины Маркоса Акунью. Как сообщает 20 января A Bola, сделка по трансферу игрока близка к завершению.

Сумма отступных за 27-летнего футболиста составила 20 млн евро. По неофициальным данным, «Зенит» подпишет с Акуньей личный контракт на 4 года с зарплатой 2,5 млн евро в год. «Спортинг» уже начал искать замену Акунье.

Акунья – чемпион Аргентины 2014 года. Участник чемпионата мира 2018 года в России. Всего за сборную Аргентины на его счету 16 матчей. В «Спортинге» за два сезона провел 41 матч и забил 5 голов. Способен играть сразу на трех позициях — левого защитника, левого полузащитника и центрального защитника.

Продолжается история с продажей полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Ранее сообщалось, что петербуржцы договорились о трансфере с лондонским «Челси» за 40 млн евро. Но в дело вмешался парижский ПСЖ, который с легкостью перебил предложение англичан, согласившись заплатить за аргентинца 55 млн евро.