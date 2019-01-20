Шарапова вылетела с Australian Open. Теперь она может лететь в Петербург

Российская теннисистка Мария Шарапова освободилась для участия в петербургском турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2019. 31-летняя спортсменка, занимающая сейчас 30-е место в рейтинге WTA, в воскресенье, 20 января, проиграла в четвертом круге Australian Open австралийке Эшли Барти (15-я в рейтинге) и закончила свое выступление.

Таким образом, теперь Марии ничто не мешает приехать в Петербург, где с 28 января по 3 февраля пройдет женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Шарапова впервые выступит на этих соревнованиях. За употребление мельдония в мае 2016 года она была дисквалифицирована до 26 апреля 2017 года. Спортсменка призналась, что сознательно принимала мельдоний, однако не знала, что этот препарат был включен в число запрещенных.

В 2017 году планировалось, что она сыграет на турнире в товарищеском матче, но из-за дисквалификации ей не позволили даже этого.

Ранее сообщалось, что Шарапова приедет в Петербург 24 января, однако теперь, вероятно, это произойдет раньше. Известно, что в ее команду будут входить четыре человека, включая ее мать.

Мария Шарапова – самая успешная российская теннисистка в истории. Одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Серебряная призерка Олимпиады-2012 в Лондоне.