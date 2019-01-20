Из горевшей на Сизова квартиры вынесли отца и дочь. Девочка живой до больницы не доехала

Девочка 14 лет скончалась после пожара в Приморском районе Петербурга 19 января. Ее отец в тяжелом состоянии.

По информации «Фонтанки», 59-летний отец подростка госпитализирован с отравлением смесью дымов, он находится в тяжёлом состоянии. Его дочь спасти не удалось. Пожар, как сообщалось ранее, начался около двух часов дня в доме 34 на проспекте Сизова.

Девочку искали с конца прошлого года. По словам очевидцев, она предположительно была трудным подростком и жила в детском доме, откуда регулярно сбегала к отцу.

«Пожарные из квартиры вынесли девушку в одеяле, положили в снег и сразу пытались реанимировать, запустить своими силами сердце», – добавляют свидетели происшествия.