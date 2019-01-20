В Репино электричка из Выборга насмерть сбила пожилого мужчину

Пожилой мужчина погиб под колесами электрички в Курортном районе Петербурга вечером 19 января. Его личность устанавливается.

Как 20 января сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, пешеход перебирался в неположенном месте через пути в районе станции «Репино». Мужчина был в нетрезвом состоянии и угодил под электричку из Выборга в Петербург. От полученных травм он скончался на месте.

Проводится проверка.