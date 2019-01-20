На Камчатке появился «Жрун-2». Медведь отказался ложиться спать, потому что очень любит поесть

Медведя, который отказался впадать в спячку из-за прекрасного аппетита, заметили на Камчатке. Косолапого в шутку назвали «Жрун-2», пишет 20 января пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Медведь целыми днями ловит рыбу на Курильском озере возле кордона «Озерной». Специалисты заповедника объяснили, что он не шатун, а обычный здоровый зверь, который просто очень любит поесть. «Просто пока нерестится нерка, он ест», – рассказали в заповеднике.

Сотрудники заповедника пояснили, что медведи впадают в спячку не для того, чтобы выспаться, а из-за недостатка пищи. Если он в середине января решит залечь в берлогу, то может проспать и до июня.

Первым животным на Камчатке, получившим кличку «Жрун», стал на редкость упитанный белек.