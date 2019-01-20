США заваливает снегом. Отменены более тысячи авиарейсов, в двух штатах ввели режим ЧП

Более тысячи авиарейсов отменили в США в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщил Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел России в Twitter 20 января.

«Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тысячи авиарейсов», — говорится в сообщении. В МИД добавили, что в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания ввели режим чрезвычайного положения.

По данным CNN, последствия сильных снегопадов могут коснуться более 100 миллионов жителей США разных штатов. В Чикаго, Детройте и Кливленде, Нью-Йорке и Филадельфии не прекращаются сильные метели, в Мемфисе и Джексоне — сильные грозы.