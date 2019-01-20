Тела лётчиков столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 нашли и достали рыбаки

Стали известны подробности поисково-спасательной операции в Татарском проливе на Дальнем Востоке, где 18 января столкнулись истребители-бомбардировщики Су-34. В операции принимали участие шесть рыболовных судов, рассказали 19 января 47news в экстренных службах Сахалинского края.

По данным издания, крушение военные самолеты потерпели в начале девятого утра по московскому времени над районом активного промышленного рыболовства. Пилоты катапультировались, сигнал аварийно-спасательного буя был запеленгован. В Минобороны объявили о пропаже четырех человек.

Вскоре одного пилота — штурмана — удалось оперативно в удовлетворительном состоянии поднять на борт вертолета.

В начале девятого вечера по московскому времени на борт тарулера подняли спасательный плот, в котором было связанное фалом тело пилота в шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом. Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки этого же траулера подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика. Тела военных с траулера забрал вертолёт Ми-8 Минобороны.

Позже в акватории нашли сумку со снабжением, два фрагмента самолёта, а также пустой спасательный плот. Тело четвертого пилота пока не нашли.

Столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 произошло утром 18 января во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования. Самолеты были без боекомплекта. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов и подготовки к ним.