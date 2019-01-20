«Подарить русским наши деньги? Нет». Зеленский рассказал про судьбу его активов в России

Украинский шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении участвовать в президентских выборах, признал наличие активов в России, с которых он получает доходы. Об этом он рассказал в интервью газете «Украинская правда», опубликованном 20 января.

Зеленский заверил, что прекратил работать в России с 2014 года, но там осталась компания «Green films», принадлежащая кипрской компании «Green Family LTD», в которой он является совладельцем. Компания исправно получает роялти с продуктов, которые были выпущены до 2014 года, в частности, с сериала «Сваты».

«Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от «Сватов». Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет», — заявил он.

«Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину, и на это мы снимаем здесь», — добавил Зеленский.

После он рассказал, что после юридической экспертизы он принял решение выйти из состава владельцев кипрской компании. «Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там, а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение, и в ближайшее время я выйду», — пообещал Зеленский.

Как уточняет РБК, шоумен объявил о решении стать кандидатом в президенты Украины за несколько минут до Нового года. Телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, вместо традиционного новогоднего поздравления президента Петра Порошенко поставил в эфир объявление Зеленского. Запись выступления президента телеканал выпустил в эфир уже после полуночи.

В настоящее время, по данным различных соцопросов, первое место в президентской гонке занимает лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Зеленский, по данным социологов, занимает второе место. Если такое положение сохранится до выборов 31 марта, действующий президент Порошенко может не попасть во второй тур выборов.

Официально Зеленский еще не зарегистрирован, ЦИК Украины принимает документы от кандидатов до 3 февраля.