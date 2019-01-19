Двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин найден мертвым. В декабре его дисквалицировали из-за подозрений SafeSport

Двукратный чемпион Америки по фигурному катанию Джон Кафлин найден мертвым в США. Тело фигуриста обнаружили в доме Кафлина в Канзас-Сити, пишет 19 января USA Today.

Информацию о гибели спортсмена подтвердили в Ассоциации фигурного катания США.

«Мы ошеломлены новостью о смерти двукратного чемпиона Америки в парном катании Джона Кафлина. Мы искренне и глубоко соболезнуем его отцу Майку, сестре Анжеле и остальным членам его семьи», — говорится в сообщении организации в Twitter. В ассоциации отказались комментировать подробности смерти Кафлина, сославшись на уважение к семье. Известно, что смерть носила ненасильственный характер.

Джону Кафлину было 33 года. Он дважды становился чемпионом США. В 2011 году он завоевал золото в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012 году в паре с Кейди Денни. Помимо этого, фигурист являлся серебряным призером чемпионата четырех континентов в 2012 году.

По данным издания, в декабре прошлого года выступающая против насилия в спорте организация SafeSport ограничила Кафлину возможность участвовать в спортивной деятельности. Обстоятельства дела не раскрывались, но Кафлин сразу же подал в отставку с поста бренд-менеджера компании по производству лезвий для коньков John Wilson Blades.

Затем SafeSport на время отстранила Кафлина от спортивной деятельности. Организацию поддержала Ассоциация фигурного катания США, которая запретила фигуристу участвовать «в любой спортивной деятельности или соревнованиях в любом качестве». Таким образом, он не смог бы принять участие в предостоящем чемпионате в Детройте даже в качестве комментатора.

SafeSport, как добавляет USA Today, не раскрывает подробную информацию о характере обвинений до окончания собственного расследования.

Спортсмен обвинения против себя называл «необоснованными».