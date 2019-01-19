На ночные улицы Петербурга убирать снег выйдут более 1100 единиц спецтехники

Убирать снег на ночные улицы Петербурга выйдут около 1160 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству 19 января.

По данным комитета, на прием снега работают все 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов «Водоканала», а в списке адресов, откуда ночью будут вывозить снег — 127 пунктов.

К сегодняшнему дню дорожники вывезли с улиц Петербурга более 1 млн 120 тыс. кубометров снега.

Петербургских автомобилистов ранее попросили посодействовать коммунальным службам. Для этого нужно парковать машины по правилам «чет-нечет».

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 19 января провёл несколько совещаний по вопросам уборки снега с улиц. Он попросил чиновников проанализировать места падения граждан, а также предложил посыпать дорожки не песком, а гравийной крошкой.