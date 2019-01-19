Автор секс-пособия Алекс Лесли не признал вину по делу о проституции. Со своих тренингов он выплачивал налоги

Секс-гуру Александр Кириллов по прозвищу «Алекс Лесли» отрицает причастность к вовлечению жительниц Москвы в проституцию. Он утверждает, что проводил тренинги и выплачивал налоги с доходов.

Свое отношение к подозрениям, по которым Кириллов и его партнерша Настя Рыбка были задержаны, он выразил в Нагатинском суде Москвы при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Так как следователь не приобщил к материалам допрос потерпевшей, заседание оперативно отложили до 22 января, продлив задержание Кириллова на 72 часа. Он и его защитник успели отметить, что в проституцию никто не вовлекался, а с основной деятельности Лесли – секс-тренингов – выплачивались налоги. Подозреваемый зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Кириллов известен как автор пособий по «съему» противоположного пола. Утверждается, что на одном из видео в объектив камеры якобы попал Олег Дерипаска. На примере его поведения были разобраны типичные ошибки мужчин при соблазнении девушек.

Настю Рыбку сегодня тоже не арестовали. Она воспользовалась случаем и попросила прощения у Дерипаски с обещанием больше его не компрометировать. Олигарху Лесли и Рыбка должны по 500 тысяч рублей за огласку частной жизни, а в Таиланде они пробыли почти год под арестом за секс-просвет. Российские правоохранители задержали их в Шереметьево 16 января, при возвращении из Бангкока.