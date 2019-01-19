Эсминец ВМС США с ракетами «Томагавк» идёт «укреплять стабильность» в Чёрное море

Эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщило командование шестого флота ВМС США 19 января.

«Эсминец USS Donald Cook типа «Арли Берк» начал свой транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю», — говорится в сообщении, которое приводит РБК. Военные добавили, что в черноморской акватории корабль будет участвовать в операциях «по обеспечению безопасности на море» и укреплять стабильность в регионе.

Сроки визита эсминца в Черное море в ВМС США не уточнили. Эсминец был спущен на воду в 1997 году, на нем в том числе установлены высокоточные крылатые ракеты «Томагавк».

Последним американским кораблем в данной акватории был американский большой десантный корабль USS Fort McHenry. Он вошел в Черное море 7 января.

В Минобороны России заявили, что следят за действиями американского корабля, в командовании ВМС США же отметили, что их корабли регулярно заходят в Черное море и не нарушают там положений международного законодательства, включая Конвенцию Монтрё, согласно которой корабли нечерноморских стран могут находиться в этом море не более 21 дня.