В Петербурге начинается общегородская запись детей в первые классы. Родителей просят не создавать ажиотаж

В МФЦ Петербурга, а также на портале государственных услуг начинается второй этап приема документов от родителей будущих первоклашек. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 20 января до 30 июня заявления будут подавать граждане, проживающие на закрепленной территории (то есть на той, где расположена школа). Ранее заявления принимали только у льготников.

В пресс-службе напомнили, что в первый день приема на зачисление возможна повышенная нагрузка на МФЦ города, вызванная большим количеством желающих. В связи с этим горожанам 20 января рекомендуют обращаться за оформлением других государственных услуг после 11.00, а также использовать электронную форму подачи заявлений.

Также в Смольном обратили внимание петербуржцев, что нет необходимости подавать документы именно в первый же день приема. Дата и время подачи не являются критерием при принятии решения о зачислении в первый класс.

Заявления от родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории, будут приниматься с 1 июля по 5 сентября 2019 года.