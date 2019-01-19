Долги населения за газ заинтересовали прокуратуру Дагестана. Жителям республики приписали лишнего

Прокуратура Дагестана тоже озадачилась долгами населения за газ. Надзорное ведомство обнаружило, что жителям Каякентского района республики приписали лишнего, и возбудило уголовное дело о мошенничестве.

«Прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления», — сообщается на странице республиканской прокуратуры в Instagram 19 января. Сумму необоснованных долгов в сообщении не уточнили.

В декабре прошлого года в прокуратуре рассказали, что нашли необоснованную задолженность на сумму более 422 млн руб. у жителей Карабудахкентского района. Только за два месяца абонентам необоснованно начислили более 36 млн руб. долгов.

В мае прошлого года в «Газпроме» сообщали, что задолженность по регионам Северного Кавказа по состоянию на 1 января составляла 85 млрд рублей.

Ранее Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам за газ в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда.

Идея списать с населения «просроченные» долги за газ также понравилась депутатам Чувашии и Башкирии, которые задались вопросом «Чем мы хуже Чечни?». Ранее депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру, чтобы перенять практику кавказской республики.

