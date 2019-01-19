Настя Рыбка попросила прощения у Дерипаски. По делу о проституции с первой попытки ее арестовать не смогли

Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Насте Рыбке, заподозренной в вовлечении жительниц Москвы в занятие проституцией. К материалам дела следователь полиции не приобщил показания потерпевшей.

Гражданку Беларуси Анастасию Вашукевич, получившую известность под псевдонимом Настя Рыбка, доставили в Нагатинский суд столицы вечером 19 января вместе с ходатайством о месячном аресте по уголовному делу, возбужденному МВД по части 2 статьи 240. По версии следствия, Вашукевич причастна к вовлечению в проституцию минимум двух москвичек, их фамилии огласили на процессе.

Представитель прокуратуры и защита Вашукевич обратили внимание на то, что в представленных материалах отсутствует протокол допроса одной из потерпевших, и просили отложить заседание. Суд продлил задержание Рыбки на 72 часа, меру пресечения ей изберут 22 января.

Секс-тренера Александра Кириллова, работающего в паре с Вашукевич, тоже доставили в суд. Заседание идет по тому же сценарию.

Вашукевич и Кириллов, известный как Алекс Лесли, были задержаны 16 января в Шереметьево после возвращения из Таиланда, где они получили условный срок за секс-тренинги, включавшие практические групповые занятия. Под арестом они содержались с февраля 2018 года.

Рыбка и Лесли должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Их использовал ФБК Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски и бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.

Анастасия Вашукевич сегодня в суде попросила через журналистов прощения у олигарха. «Олег Владимирович, я прошу прощения. Я орудие, люди воспользовались мной. Никаким образом больше не буду компрометировать Дерипаску», – высказалась подозреваемая.