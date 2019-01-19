Школьник из Башкирии опубликовал видео из самолёта президента России

Школьник из Башкирии побывал на борту самолета президента России Владимира Путина и 19 января опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.

Подросток посетовал, что большую часть помещений самолета снимать запрещено. Например, ему не разрешили пройти в кабину пилотов с камерой. Тем не менее, он смог запечатлеть интерьер, посидеть в кресле президента на борту №1 и пообщаться с экипажем.

Сам визит состоялся еще в декабре прошлого года. О мечте мальчика посетить самолет Путину рассказали волонтеры проекта «Мечтай со мной», направленного на помощь детям и пожилым людям с опасными для жизни заболеваниями.

На сайте Кремля сообщалось, что после экскурсии по самолету президент Владимир Путин поговорил со школьником по телефону.