Жители Васильевского острова жалуются на химический запах. Оперативные службы не могут определить источник

Оперативные службы Петербурга принимают многочисленные жалобы от жителей Василеостровского района на мешающий приятно проводить вечер 19 января химический запах. Первоначальная версия об утечке газа не подтвердилась.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, острый запах вмешался в морозный воздух около пяти вечера. «Нам показалось, что это газ», – уточняют они.

Оперативные службы и дежурный администрации Васильевского острова приняли десятки звонков от горожан, которые чувствуют запах на территории почти всего района.

В пресс-службе «Петербурггаза» «Фонтанке» подтвердили заявки жителей. «Все обращения проверяем. Загазованность не выявлена», – уточнили в организации.

Предположительно, источник запаха находится в юго-западной части острова, в окрестностях Наличной улицы и Кожевенной линии, где расположены, в частности, Василеостровская ТЭЦ, Балтийский завод, «Ленэкспо» и пассажирский порт.

Кроме газа, службы ищут утечку мазута.