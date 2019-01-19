ПСЖ перебил предложение «Челси» за полузащитника «Зенита» Паредеса. Петербуржцы могут сорвать большой куш

Парижский футбольный клуб ПСЖ предложил петербургскому «Зениту» за полузащитника Леандро Паредеса столько, что «Челси» будет очень трудно перебить эту цену. Как сообщает 19 января L'Equipe, французы готовы заплатить за аргентинца 55 млн евро.

Отмечается, что Паредес – главная трансферная цель для ПСЖ, а если парижане чего-то захотели, они своего не упустят. Достаточно напомнить, что два самых больших трансфера в истории принадлежат именно ПСЖ: в 2017 клуб приобрел сначала Неймара за 220 млн евро, а спустя месяц – Мбаппе за 180 млн евро.

Известно также, что Паредес уже договорился о личном контракте с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает за Паредеса 35 млн евро.