На совещании в Смольном Беглов предложил посыпать тротуары зимой гравийной крошкой

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 19 января провёл несколько совещаний по вопросам уборки снега с улиц. Он попросил чиновников проанализировать места падения граждан, а также предложил посыпать дорожки не песком, а гравийной крошкой.

Как сообщает пресс-служба Смольного, 19 января Александр Беглов встретился с главами муниципальных образований, районных администраций и руководителями торговых центров. Среди прочего он отметил, что в основном граждане падают и травмируются у супермаркетов, и поручил бизнесменам организовать дежурные группы по расчистке снега у торговых центров.

Врио губернатора также предложил проработать вопрос с заменой песка на гравийную крошку. «Не нужно смотреть на принадлежность территории и выяснять, кто за что отвечает. Всем вместе нам надо слаженно работать и устранять гололед. Мы выбрали правильную стратегию по первоочередной уборке магистралей, не допустили 10-балльных пробок. Город мы отстояли, теперь надо наводить порядок во дворах», – заявил Беглов.

Гравийная крошка применяется при гололеде в ряде городов Европы, в том числе Хельсинки. В Петербурге трижды проводили эксперимент по внедрению финского опыта – в конце 90-х, начале 2000-х и в 2011 году. Однако выяснилось, что гранитная крошка забивает канализационные колодцы. В соседнем государстве система водоотведения устроена по-другому, объясняли специалисты. Чтобы переделать таким образом нашу инфраструктуру, по оценкам экспертов, потребовались бы миллиарды рублей.

По данным Смольного, на дорогах Петербурга сейчас работает 1162 единицы техники и 1163 дворника, которые чистят остановки и тротуары. Во дворах работает 700 единиц техники и 7,9 тысячи дворников, 1500 кровельщиков чистят кровли.