Адвокат: МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) заподозрили в серьезных нарушениях при разбирательстве вокруг российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. По мнению немецкого юриста Кристофа Вишеманна, ведущего дела россиян, нет никаких доказательств употребления атлетами запрещенных препаратов, сообщает 19 января ТАСС.

«МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства суда и стороны защиты. Фактически доказательств обвинений, выдвинутых информатором ВАДА Григорием Родченковым относительно событий в Сочи, нет. Родченков стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам её представляет. Главе комиссии ВАДА Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», — подчеркнул Вишеманн.

В конце 2017 года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля 2018 года международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. Однако МОК не согласился с этим оправданием и пообещал оспорить решение в другом суде.

В итоге МОК решил не подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда, но заявил, что разочарован решением CAS, и пообещал, что «это еще не конец».