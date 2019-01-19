Королева Елизавета II не пристегнулась за рулём Range Rover. Её величество водит автомобиль без прав с 1945 года

Королеву Великобритании Елизавету II уличили в правонарушении. Ее величество находилась за рулем своего автомобиля Range Rover, не пристегнувшись ремнем безопасности. Фотографии опубликовало издание Daily Mail 19 января.

Сообщается, что штраф за подобное составляет около 100 фунтов стерлингов. Однако, по британским законам, королеву невозможно привлечь к гражданской или уголовной ответственности. Кроме того, обвинение в суде, как правило предъявляется от ее же имени. Добавляется, что у монаршей особы нет необходимости в водительских правах и паспорте. 92-летняя Елизавета II научилась водить автомобиль в 1945 году, уточняет Daily Mail.

Королеву Великобритании уличили в нарушении ПДД. Елизавету II заметили за рулём автомобиля без пристёгнутого ремня безопасности. https://t.co/IACdyC3e2o pic.twitter.com/Xv8KlWMzUL — #говоритмосква (@govoritmsk) 19 января 2019 г.

Издание отмечает, что Букингемский дворец всегда настаивал на том, что королева тщательно следит за соблюдением законов.

Новость вызвала большой резонанс среди жителей Великобритании после того, как 17 января в аварию попал 97-летний супруг Елизаветы II – принц Филипп. 97-летний герцог Эдинбургский находился за рулем Land Rover Freelander. Инцидент произошел около Сандрингем Эстейт — усадьбы Виндзоров в Норфолке. В результате столкновения с другой машиной автомобиль принца Филиппа опрокинулся набок. Сам герцог не пострадал.