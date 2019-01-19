Россияне Большунов и Непряева снова выиграли серебро на Кубке мира по лыжным гонкам

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева завоевали серебряные медали этапа Кубка мира в спринте классическим стилем в эстонском Отепя 19 января.

У мужчин первое место занял трехкратный олимпийский чемпион Игр-2018 норвежец Йоханнес Клэбо. Большунов проиграл ему 1,51 секунды. Третьим пришел к финишу Пол Гульберг из Норвегии.

У женщин первенствовала действующая чемпионка мира на этой дистанции норвежка Майкен Касперсен Фалла. Непряева уступила ей 1,40 секунды. Бронза на счету шведки Майи Далквист.

В общем зачете по-прежнему лидирует Клэбо (1034 очка), второй – Большунов (830), третий — норвежец Шур Рёте (674). У женщин в общем зачете на первом месте норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг (1152 очка), вторая – Непряева (961), третья – финка Криста Пярмякоски (907).