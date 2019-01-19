Во Владимире мёртвый водитель за рулём Great Wall насмерть сбил пешехода

Водитель иномарки скончался за рулем и вылетел на тротуар во Владимире 19 января. Под колесами неуправляемого автомобиля погиб пешеход.

Инцидент произошел около 14:00 на улице Верхняя Дуброва, сообщает телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости. По данным полиции, 47-летний водитель Great Wall во время езды потерял сознание и умер. Машину вынесло на тротуар, и она сбила 74-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

На месте ЧП работают полицейские. Проводится проверка.