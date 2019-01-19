У всея Руси появился второй патриарх. Конкуренцию Кириллу составил Филарет

Глава Киевского патриархата Филарет после обретения православной церкви Украины (ПЦУ) независимости от Москвы получил новое звание – святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины. Соответствующие изменения внесены в официальную биографию священника.

На новый статус Филарета, которому через четыре дня исполнится 90 лет, обратил внимание протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. 19 января он опубликовал в Facebook распоряжение главы Киевского патриархата с новой подписью. В биографию Филарета на сайте Украинской православной церкви статус патриарха всея Руси-Украины тоже вписан. В официальных сообщениях ПЦУ пока что используется прежняя формулировка – Святейший Патриарх.

«Повышение» Филарета восприняли критически в РПЦ. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал украинских коллег по вере раскольниками и заявил, что они могут объявлять себя кем угодно, хоть «патриархами всея Африки и Галактики».

Отношения РПЦ и ПЦУ разорваны, православная Украина получила независимость в октябре 2018 года, в январе 2019-го принят томос о предоставлении автокефалии. Вселенский патриархат отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с Филарета. РПЦ также объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем, а в раскольники записан и Вселенский патриарх Варфоломей, давший ПЦУ автокефалию.

Филарет, в миру Михаил Денисенко, – Герой Украины, почетный патриарх православной церкви Украины. Давний сторонник независимости от Москвы.