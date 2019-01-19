«Когда на работе дали машину с задним приводом». В Петербурге бетономешалка показала балет на льду

Балет на льду в исполнении бетономешалки увидели петербуржцы в ночь на парковке сетевого гипермаркета. Дрифт грузового автомобиля, старательно нарезавшего круги вокруг фонарного столба, попал на видео.

Запись опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» в ночь на 19 января. «Когда на работе дали машину с задним приводом», – подписал свое видео автор.

Пользователи в комментариях оценили ювелирное вождение водителя миксера и добавили, что, вероятно, бетон таким образом лучше перемешается.