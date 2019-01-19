«Обещаю себя беречь». Диана Арбенина рассказала о своём самочувствии после сердечного приступа

Лидера группы «Ночные снайперы» певицу Диану Арбенину выписали из клиники во Франции после сердечного приступа. Певица успокоила поклонников в Instagram, записав короткое видео, опубликованное 19 января.

Диана Арбенина рассказала, что ей уже легче. «Я постараюсь договориться со своим сердцем, со своей головой, обещаю себя беречь», — сказала Арбенина.

Она также поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала, что никогда этого не забудет.

Сообщения о госпитализации Арбениной появились в СМИ 17 января. PR-директор артистки Мария Кохель в комментарии РБК сообщила, что угрозы для жизни нет, однако французские врачи не поставили певице точный диагноз.

«Опасность для жизни миновала, дальнейшее обследование и лечение Арбенина планирует проходить на родине», — сказала Кохель и добавила, что об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет.