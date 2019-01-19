Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде. Пятерым пассажирам стало плохо, шестая буянила

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде 19 января. Пяти пассажирам на борту в полете стало плохо, еще одна женщина от увиденного перестала себя контролировать, в итоге двое покинули рейс добровольно, а буйную пассажирку утихомирили сотрудники транспортной полиции.

СМИ сообщили о плохом самочувствии пяти человек. Как уточнили РБК в пресс-службе авиакомпании, в Волгограде госпитализировали двух пассажиров. Причины недомогания не уточняются.

В пресс-службе ГУ МВД добавили, что во время полета женщина 1990 года рождения начала вести себя агрессивно. У нее заметили признаки алкогольного опьянения. После того, как в адрес других пассажиров и экипажа полилась отборная брань, командир воздушного судна решил отказать ей в полете. Спуститься по трапу ей помогли сотрудники транспортной полиции.

«Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным сервиса Flightradar, рейс U6-893 приземлился в Волгограде в 07:23 по местному времени. В Москве в этот момент было 06:23. Спустя два часа после приземления самолет снова поднялся в воздух. В аэропорте Дубая борт благополучно приземлился в 13:06.