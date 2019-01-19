«Крыму скрывать нечего». На полуострове готовы показать Керченский пролив специалистам Германии и Франции
В Крыму готовы пустить специалистов из Германии и Франции для оценки ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», — цитирует 19 января Гемпеля RNS со ссылкой на РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом рассказал, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив.
Справка:
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в Черном море у Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь. Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.