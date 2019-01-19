«Крыму скрывать нечего». На полуострове готовы показать Керченский пролив специалистам Германии и Франции

В Крыму готовы пустить специалистов из Германии и Франции для оценки ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», — цитирует 19 января Гемпеля RNS со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом рассказал, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив.