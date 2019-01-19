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Участник тяжелой аварии на Невском приходится сыном экс-чиновнику Смольного. Бастрыкин забрал уголовное дело «для всестороннего расследования»

Участник тяжелой аварии на Невском приходится сыном экс-чиновнику Смольного. Бастрыкин забрал уголовное дело «для всестороннего расследования»

"Фонтанка.ру"

Уголовное дело о врезавшемся в прохожих автомобиле на Невском проспекте в Петербурге передано в центральный аппарат Следственного комитета. Это может быть связано с тем, что участник аварии приходится сыном бывшему чиновнику Смольного, сохранившему свою влиятельность после отставки.

Решение передать дело в Москву принял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства. Причина сформулирована следующим образом: «для оперативного и всестороннего расследования».

30 декабря 2018 года на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись Mercedes под управлением 31-летнего Олега Ходько и Subaru, за рулем которого сидел 27-летний Павел Микулич. Ходько выкинуло на тротуар, он сбил семерых прохожих, в том числе двух детей.

Обвинение по статье 264, часть 1, «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» предъявили Микуличу. По версии следствия, он двигался прямо по Невскому в полосе, ограниченной знаком «движение направо», и на запрещающий сигнал светофора. Микуличу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с дома на углу Невского и Фонтанки. Судя по ней, Микулич действительно тронулся раньше зеленого сигнала и поехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. Mercedes Олега Ходько, как следует из той же записи, мчал наперерез по Фонтанке с высокой скоростью и добрался до «зебры» в тот момент, когда пешеходам уже горел зеленый. В уголовном деле у него остался статус свидетеля.
 

Бастрыкин, указано в заявлении СКР, поручил следователям центрального аппарата оперативно принять меры к тщательному и объективному расследованию обстоятельств. Реакция председателя ведомства могла показаться странной, так как петербургские следователи допросили всех участников и назначили необходимые экспертизы. Решение Бастрыкина может быть связано с тем, что в Петербурге не в должной мере отнеслись к версии обоюдной вины водителей, а второй участник ДТП, Олег Ходько, является сыном 69-летнего Славы Трофимовича Ходько – бывшего чиновника Смольного и влиятельного в политических и бизнес-кругах сановника.

Слава Ходько работал в городской администрации при губернаторе Владимире Яковлеве, с 1995 по 2002 год возглавлял государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества». В 2000-м стал директором Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций. В 2015 году Ходько был назначен на должность исполнительного директора «Ассоциации инновационных регионов», ее учредителями выступают администрации нескольких субъектов РФ. На сайте фонда «Росконгресс» (организатор ПМЭФ, инвестиционного, арктического форумов и других крупнейших мероприятий России) Ходько-старший указан руководителем дирекции развития проектной деятельности. Он появлялся на ПМЭФ в качестве спикера и эксперта.

В настоящее время Слава Ходько находится в СИЗО. В мае 2018 года его приговорили к полутора годам за мошенническое хищение 850 тысяч рублей, принадлежавших Аграрному университету, и взяли под стражу в зале Пушкинского суда. Его агентство развития и привлечения инвестиций должно было за 36 млн рублей выполнить научные работы для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора, но вся сумма, считает следствие, была похищена. Оставшуюся часть контракта вменили бывшему ректору Аграрного Виктору Ефимову.

Олег Ходько любит стремительную езду, за прошлый год на его двух автомобилях числятся полсотни штрафов за превышение скорости. Его интересы представляет Балтийская коллегия адвокатов, которую возглавляет Юрий Новолодский. Он тоже бывший чиновник из 90-х.

Адвокат Ася Борзова сообщила «Фонтанке»: «Органами следствия установлено, что именно водитель Subaru нарушил ПДД, выехав на перекресток на красный сигнал светофора. Мой доверитель Олег Ходько выехал на перекресток на зеленый сигнал и в момент столкновения завершал начатый маневр. В настоящее время по делу назначены экспертизы, которые поставят точку в расследовании дела».

Защита Павла Микулича не отрицает, что в его действиях присутствуют признаки нарушения правил, но считает преждевременным говорить о вине одного водителя, поэтому приветствует передачу дела в центральный аппарат СК.

Родственники Микулича, сообщила «Фонтанке» адвокат Лилия Веселова, посещают пострадавших в аварии. Двум пациентам оплачены операции, по сто тысяч рублей каждая.

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