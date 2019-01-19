«Жители Башкирии ничем не хуже». Третий российский регион подхватил «флешмоб» по списанию долгов за газ

Еще один российский регион подхватил инициативу Чечни освободить население от бремени долгов за газ. Депутат башкирского Курултая от фракции КПРФ Дмитрий Чувилин составил запрос в прокуратуру Башкортостана. Документ опубликован на странице депутата в соцсети «ВКонтакте» 19 января.

В документе на имя прокурора республики Андрея Назарова парламентарий указывает, что прокуратура Башкортостана не отличается от прокуратуры Чечни, а «даже возможно превосходит ее по компетентности и профессионализму». Жители же республики, по его словам, «ничем не хуже жителей других регионов». В связи с этим он просит обратиться с иском к дочерним компаниям «Газпрома», чтобы списать долги за газ с населения.

Сумму накопившихся неоплаченных счетов парламентарий приводить не стал.

«Очень рад, что прокуратура Чеченской Республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к «Газпрому» о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен. … Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», – прокомментировал Чувилин свое обращение.

Идея списать с населения «просроченные» долги за газ также понравилась депутатам Чувашии, которые задались вопросом «Чем мы хуже Чечни?». Ранее депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру, чтобы перенять практику кавказской республики.

Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда.