Мамаев не сыграет в футбол с администрацией «Бутырки». Матч в СИЗО отменили

Матча между сотрудниками СИЗО «Бутырка» с участием футболиста «Краснодара» Павла Мамаева не будет. Как 19 января написал в Тwitter правозащитник Павел Пятницкий, такое решение приняло руководство Федеральной службы исполнения наказаний.

Игра между заключенными и администрацией СИЗО должна была состояться на плацу учреждения. Матч задумывался как благотворительный проект, который должен был поддержать моральный дух арестантов.

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону», – написал правозащитник.

Изначально предполагалось, что в матче примет участие и Александр Кокорин, который также находится под арестом. Однако было объявлено, что по состоянию здоровья он не сможет этого сделать. Кроме того, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Татьяна Стукалова заявила, что любое участие в любых мероприятиях в СИЗО, прямо не разрешенных законом, является формой поддержания незаконного содержания братьев Кокориных под стражей.