«Ситуация под контролем». Беглов считает, что военных не нужно привлекать для уборки снега

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что коммунальщикам не требуется помощь военных. Осталось лишь убрать снег со дворов и крыш.

Как заявил журналистам врио губернатора в ходе объезда Красногвардейского района 19 января, коллапса в городе в результате снегопада не произошло. «В целом ситуация под контролем», – сообщил временный глава города, добавив, что поставил задачу коммунальщикам до конца почистить дворы и крыши.

По его мнению, положение не настолько патовое, поэтому привлекать к уборке снега военных он не считает нужным.

Ранее врио губернатора попросил автомобилистов посодействовать коммунальным службам в уборке, соблюдая правило «чет-нечет» и не устраивая хаотичную парковку на улицах.

Накануне ночью Беглов провёл совещание с главами районов города. По информации «Фонтанки», срочность и позднее время были обусловлены критикой ситуации по уборке снега из Москвы. На субботу запланировано совещание с муниципалами, а также с представителями городского бизнеса, чтобы обсудить уборку снега с крыш торговых и спортивных объектов.

По данным Смольного, на дорогах Петербурга сейчас работает 1162 единицы техники и 1163 дворника, которые чистят остановки и тротуары. Во дворах работает 700 единиц техники и 7,9 тысячи дворников, 1500 кровельщиков чистят кровли.