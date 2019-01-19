В Петербурге горел жилой дом. Медики выносили пострадавших

Высотный жилой дом горел в Приморском районе Петербурга. Пожар начался с четвертого этажа, в реанимобили грузят пострадавших.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, около двух часов дня 19 января загорелась квартира в 34-м доме на проспекте Сизова. Через лопнувшие стекла на улицу выходили открытое пламя и черный дым. Из подъезда выносили раненых.

На Сизова приехали сотрудники Следственного комитета, медики прислали автомобили реанимации, пожарные развернули несколько расчетов с лестницей.

Фотографии и видеозаписи пожара опубликовали пользователи группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

На сайте ГУ МЧС Петербурга уточняется, что в двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров, в 14.45 пожар ликвидирован. Количество пострадавших пока неизвестно. Пресс-секретарь ГУ МЧС Петербурга Андрей Литовка недоступен для комментариев.