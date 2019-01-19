На Крещение Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. В Кремле воздержались от подробностей

Президент России Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Да, Путин окунулся в прорубь», — цитирует пресс-службу РИА Новости. Других деталей, а также фото и ведозаписи при этом не приводится.

В 2018 году в Кремле впервые показали, как глава государства принимает участие в традиционных крещенских купаниях. Тогда Владимир Путин посетил мужской монастырь – Нило-Столобенскую пустынь – и окунулся в прорубь на озере Селигер. Фотографии российского лидера, который в тулупе и валенках идёт к проруби, 19 января опубликовала пресс-служба Кремля. В Кремле уточнили, что этой традиции Владимир Путин придерживается уже много лет и не опасается морозов.

Также президент регулярно посещает храмы. Рождество в этом году он встретил в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. В прошлом году этот праздник Путин снова отмечал в Петербурге в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.