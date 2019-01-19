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Женский запрос
19.01.2019 15:15
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«Женский запрос»: Навальный, Gillette и «дамский батальон» в Смольном - зачем искать феминизм там, где его нет

Подкаст «Фонтанки» о превратностях пола и гендера возвращается с каникул.

«Женский запрос»: Навальный, Gillette и «дамский батальон» в Смольном - зачем искать феминизм там, где его нет

Ведущие Венера Галеева и Елена Ваганова обсуждают, удачно ли пошутил Навальный про «телочку» и «редакторку», почему компания Gillette не нашла понимания в социальных сетях со своим роликом про «токсичную маскулинность», почему женщины пришли на руководящие посты в Смольный строем и надо ли разводиться, если можно еще потерпеть.

 

Как слушать подкасты «Фонтанки», читайте здесь.

Задать вопрос или предложить тему можно, написав сюда: podcast@fontanka.ru

 

 

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