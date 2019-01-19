«Кровавая» Луна над Петербургом. Горожане смогут увидеть полное затмение

«Кровавую» Луну обещают Петербургу в понедельник, 21 января. В необычный цвет спутник Земли окрасит затмение, сообщили в Московском планетарии.

Утром в понедельник на Луну упадет тень от Земли, которая затмит видимую поверхность спутника, от чего он окрасится в красновато-бурый оттенокю

Наблюдать это явление можно будет с 06:34 до 09:51 по московскому времени в европейской части России, на севера Урала и Сибири, а также на Дальнем Востоке. Затмение продлится 3 часа 17 минут, а его полная фаза составит 1 час 3 минуты. Пик затмения придется на 08:12 мск.

От начала до конца на затмение можно посмотреть вблизи Петербурга, в Калининградской и Мурманской областях, а также в Карелии. В планетарии предупреждают, что наблюдению может помешать светлеющее небо.