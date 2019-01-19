Глава РУСАДА заявил о 100 тысячах протоколов, которые скрыли от допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тыс. протоколов допинг-контроля, не введенных в Систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). Об этом говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приводит РБК со ссылкой на РИА Новости.

Ганус особо подчеркнул в письме, что протоколы не ввели сотрудники прежнего состава агентства, а сейчас их обработка практически завершена. По его словам, в ходе двух внутренних расследований РУСАДА «были установлены более 100 тыс. протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды». Кроме того, завершена проверка возможных финансовых нарушений, для которой привлекались зарубежные аудиторы.

Глава РУСАДА попросил исполком подтвердить статус соответствия РУСАДА.