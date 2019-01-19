35 тысяч жителей Петербурга искупались на Крещение. Социологи ждали миллион

За сутки после открытия купелей в Петербурге испытание ледяной водой прошли более 35 тысяч человек, свидетельствует статистика городского ГУ МЧС. Это в тридцать раз меньше ожиданий ВЦИОМ.

Опубликованное число купальщиков соответствует данным на 12 часов 19 января, уточняют спасатели. Методика подсчета не конкретизируется. У купелей дежурят сотрудники МЧС, но их функция – обеспечивать безопасность, за фиксацией посещений они не замечены.

В Петербурге оборудовали 28 купелей, некоторые начали работу с полудня 18 января. Часть уже закрыта, другие принимают желающих до ночи.

По данным ВЦИОМ, участвовать в купаниях изъявили готовность 20 процентов россиян, лишь каждый пятый связывает прорубь с религиозными соображениями. В Петербурге живут более 5 млн человек.