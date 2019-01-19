Петербургских автомобилистов просят вспомнить правило «чет-нечет». Дорожники жалуются на хаотичную парковку, которая мешает уборке

Петербургских автомобилистов попросили посодействовать коммунальным службам в уборке снега. Для этого нужно парковать машины по правилам «чет-нечет».

Как сообщила 19 января пресс-служба Смольного, в минувшую ночь врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил, как справляются с последствиями снегопада в Приморском и Выборгском районах города.

Дорожники посетовали, что главным препятствием для более эффективной работы по-прежнему остается хаотичная парковка машин.

Александр Беглов попросил горожан не создавать помех технике. «К сожалению, решением суда была отменена парковка по четным и нечетным дням. Считаю, что к такой системе надо вернуться в добровольном формате. Я обращаюсь к жителям города по собственной инициативе соблюдать это правило и дать возможность коммунальным службам качественно выполнять свою работу. Уверен, что при хорошей организации работ мы можем справиться с сегодняшними вызовами».

Также врио губернатора отметил, что нужно оперативно убрать снег с крыш торговых центров и крупных спортивных и промышленных объектов. Эту тему обсудят на сегодняшнем совещании с представителями городского бизнеса. «На этих объектах надо оперативно убрать снег с крыш. Снега много, он тяжелый, мокрый, и это создает опасность обрушений. В городе такие случаи уже были раньше, и мы не должны допустить их повторения», – сказал Александр Беглов.

По данным Смольного, на дорогах Петербурга сейчас работает 1162 единицы техники и 1163 дворника, которые чистят остановки и тротуары. Во дворах работает 700 единиц техники и 7,9 тысячи дворников, 1500 кровельщиков чистят кровли. На ночном совещании в Смольном констатировали, что техники и людей для уборки не хватает, но нужно использовать все ресурсы.

19 января у коммунальщиков объявили полноценным рабочим днем.