Не пригодилось. На Камчатке военные потопили в болоте «лишние» боеприпасы на 1,3 млн рублей

На Камчатке военные утопили в болоте не пригодившиеся на учениях боеприпасы на сумму 1,3 миллиона рублей. Командованию отрапортовали, что стрельбы прошли без сучка и задоринки.

Неуставной способ утилизации казенного добра обнаружили прокуроры Петропавловск-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота и возбудили уголовное дело, сообщил 18 января сайт Главной военной прокуратуры. Боеприпасы предназначались для стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.

По сведениям надзорного ведомства, командиры одной из частей получили для стрельб больше боеприпасов, чем израсходовали во время занятий. Излишек решили просто выбросить в болото. В раздаточных ведомостях все было записано как надо.

«Выброшенные боеприпасы были списаны как фактически израсходованные, при этом руководитель стрельб утвердил приемо-сдаточную ведомость», – сообщили в военной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 346 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.