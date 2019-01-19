Петербург может принять матч звезд КХЛ в 2020 году. Также претендует Хельсинки

Петербург сразится за право принять в 2020 году матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Вторым претендентом является Хельсинки, сообщает 19 января ТАСС со ссылкой на члена совета директоров КХЛ Александра Медведева

В 2021 году матч звезд может принять Париж, если в КХЛ вступит клуб из Франции.

Матч звезд КХЛ – ежегодная игра с участием лучших хоккеистов лиги. Первый матч звезд прошел на Красной площади в 2009 году. Петербург принимал звездную встречу в 2011 году.