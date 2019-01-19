«Нам приходится». Украина объяснила, почему покупает бензин из российской нефти

Киев покупает у Белоруссии бензин, сделанный из российской нефти. Мера вынужденная, поскольку европейское топливо не по карману. Об этом 19 января заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

«Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — пояснил он.

Тука добавил, что есть альтернатива закупать топливо из европейской нефти, но усомнился, что Киеву хватит на это финансовых ресурсов.

В сентябре прошлого года «Транснефть» объявила, что из России в Белоруссию в 2019 году планируют поставить 18 млн т нефти, так же, как и в 2018 году.

Отмечалось, что всего в Белоруссию из России поставляется 24 млн т нефти ежегодно, 18 млн т из которых используется Минском для внутреннего потребления, а остатки Минск может «перетаможивать» и направлять пошлины в госбюджет.