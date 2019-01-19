Необязательная экономия. Минстрой больше не хочет принуждать строителей ставить счетчики тепла в квартирах

Частное потребление общественного блага больше не в моде. В правительстве намерены избавить новоселов от индивидуальных счетчиков тепла «по умолчанию».

Илья Выдревич/Интерпресс

Новые правила предоставления коммунальных услуг избавили собственников квартир от круговой поруки: теперь оплачивать тепло по счетчикам можно, даже если в доме объявилось слабое звено без подобного прибора. Вот только без государственного окрика массово устанавливать приборы учета никто не будет, а государство в этой идее разочаровалось: говорит, что все равно каждый платит не только за себя, но еще и за соседа.

Вопрос отопления от соседей-мерзляков остро встал еще несколько лет назад, когда выяснилось, что даже при отключении центрального отопления и установки индивидуального газового котла все равно придется платить за тепло наравне со всеми. Главный аргумент жилищников сводился к следующему: собственники таких квартир продолжают отапливаться за счет соседей через стены. Понадобилась целая судебная эпопея, чтобы Конституционный суд позволил не платить дважды за тепло.

Теперь вопрос соседского тепла поднялся по другому поводу в письме Минстроя, которое получили производители профильного оборудования. Подлинность документа «Фонтанке» подтвердили в министерстве. Из текста понятно, что чиновники считают необходимым отменить обязательную установку индивидуальных приборов учета тепла (ИПУ) в новостройках (такие требования содержатся в N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Ссылаются чиновники на расчет Совета производителей энергии: если в квартире падает температура на 1 градус, в соседнем помещении для поддержания норматива в 18 градусов требуется на 20% больше теплоэнергии; а если станет холоднее на 3 градуса — то соседям надо уже на 60% больше тепла.

«Полагаем целесообразным отменить обязательность установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии», — резюмирует министерство. Аргументация знакомая: ваш радиатор греет в том числе и соседа, который не известно, включил ли батареи вообще, а значит, «применение индивидуальных приборов отопления не позволяет определить фактически потребленный в помещении объем тепловой энергии». При этом, отмечает Минстрой, затраты на такой прибор высоки: стоит он 6,5—8 тысяч рублей, замена — еще 6 тысяч, плюс поверка, плюс демонтаж, а экономических стимулов никаких, ведь тепло расходится по всему дому.

Участники рынка рассказали «Фонтанке», что никто за такие деньги приборы не закупает, особенно застройщики в массовом сегменте, которые берут оптом, цена там порядка 3—4 тысяч. Если же ставить не счетчик, а простой распределитель, то это и вовсе менее тысячи. Принцип работы приборов различен: счетчик определяет количество теплоносителя (воды) и ее температуру на входе и выходе. Работает это при горизонтальной разводке систем отопления, то есть именно в новостройках десятых годов. Распределитель считает разницу между температурой конкретного радиатора и внешней среды; его можно поставить и при вертикальной разводке в старом фонде, а также в новостройках, в которых застройщики в целях экономии возвращаются к более дешевым стоякам.

«Аргумент о высокой стоимости индивидуальных приборов не состоятелен, поскольку стоимость системы индивидуального учета тепловой энергии на стадии строительства составляет не более 100 рублей на квадратный метр, – пишут производители в письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву от 28 декабря. – Очевидно, что массовая установка ИПУ в добровольном порядке после завершения строительства МКД не представляется реалистичной вследствие удорожания и сложности с самоорганизацией жителей».

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы нашими клиентами были жители старого фонда, – говорит Андрей Козлов, главный инженер ООО НПП «Тепловодохран», одного из крупнейших российских производителей. – Но главные потребители именно застройщики. Если отменят обязательную установку, мы будем агитировать и компании, и покупателей, чтобы последние интересовались, оборудованы ли их квартиры счетчиками, но спад будет. Ежегодный рынок по России сейчас — это порядка 400 тысяч счетчиков в год, и столько же распределителей».

На старый фонд надежды мало. «Никто во вторичке ставить ничего не будет, пока не появится стимул — как с водой, где в случае отсутствия счетчика вводится повышающий коэффициент. Я лично был более чем на 20 собраниях собственников, где решался вопрос об установке индивидуальных приборов, и меня только что помидорами на закидывали, – говорит представитель одной из компаний-производителей, чьи приборы стоят в 200 домах Петербурга. – Живые деньги надо выложить прямо сейчас, а насчет экономии люди не уверены; сразу начинаются разговоры о том, что мы в сговоре с управляющей. Хотя бывают счастливые исключения: на Будапештской один дом решился на установку, организовался, и жильцы теперь платят на 30% меньше».

По мнению директора по развитию ООО «РСТ Энерджи» Сергея Абгаряна, аргумент о перетоке тепла не выдерживает критики. «Если исходить из этой логики, то и общедомовые приборы учета тепла тоже можно отменять, – говорит он. – Ведь есть дома, которые большую часть времени стоят в тени и на ветру, и теплопотери там больше».

В своем письме уже на имя сенатора Андрея Кутепова предприниматели явно указывают на вероятных бенефициаров отмены обязательной установки приборов: «Возможно, это выгодно ресурсоснабжающим организациям, поскольку приводит к значительным затратам тепла... Отметим, что тепловая энергия на отопление — это единственный ресурс, на потребление и размер оплаты которого житель не может влиять». Представители Кутепова сообщили «Фонтанке», что он приглашает профильные министерства на совещание в Совет Федерации в конце января по данному вопросу.

Интерес производителей, монтажников и разработчиков ПО, а их по России около 500, понятен; и если бы речь шла только о том, что исчезает некий директивно установленный рынок, то и темы бы не было. Однако именно счетчики объявлялись одним из главных инструментов повышения энергоэффективности и экономии для граждан.

Интересно, что, выбивая почву из-под массовой установки ИПУ, власти поощряют индивидуальное. Ранее, согласно распоряжению правительства № 354, если хотя бы одна квартира в доме не была оборудована ИПУ или если он выходил из строя, то и остальные жители дома платили пропорционально площади квартиры. Прошлым летом сработал Конституционный суд, который снял эту коллизию, а потом подоспело и новое постановление – № 1708, которое начало действовать с 2019 года. В основном оно известно крайне путаной формулой расчета платы за тепло, комментировать которую пока не готовы даже профильные комитеты Смольного. Но помимо этого, в нем указано, что даже при не 100-процентом оснащении дома приборами управляющие организации должны принимать их показания к расчету. Однако это относится именно к счетчикам в новостройках. В старых домах, где при вертикальной системе ставятся распределители, необходимо, чтобы не менее половины всей жилой площади дома было оборудовано этими аппаратами, только тогда их начнут учитывать. А это значит, что всё опять-таки упирается не в частное, а в коллективное самосознание собственников.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»