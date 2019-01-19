Врио губернатора Петербурга Беглов вместе с главой МЧС Аникиным на Крещение окунулся в ледяную воду

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в пятницу вечером окунулся в крещенскую купель у стен Петропавловской крепости. Компанию ему составил глава городского управления МЧС Алексей Аникин.

Как сообщает пресс-служба Смольного 19 января, основной целью градоначальника была инспекция. Он проверял, как у городских иорданей обеспечивается безопасность. Помогал ему глава ГУ МЧС Аникин. Объезд закончился у Петропавловской крепости, где оба чиновника нырнули в Неву.

Фото: фото с сайта gov.spb.ru

Годом ранее Александр Беглов, еще в должности полномочного представителя президента по СЗФО, также окунался в ледяную невскую воду в этой же купели. Вместе с ним были митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.



В этом году в городе для православных верующих оборудовали 28 купелей.

После купания в проруби врио к двум часам ночи субботы собрал в Смольном всех глав районных администраций. Его интересовал отчёт по уборке снега в городе. 19 января такое же совещание ждёт муниципалов.