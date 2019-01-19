RT: Дзюба опять собрался в Англию. «Зенит» согласен его отпустить

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба может перейти в «Эвертон» Английской премьер-лиги (АПЛ). Как сообщает 19 января RT, англичане рассматривают вариант с арендой.

Дзюбой заинтересовался лично главный тренер «Эвертона» Марку Силва. Сам Дзюба не против продолжения карьеры в АПЛ, о чем ранее неоднократного говорил.

Отмечается, что «Зенит» может согласиться отдать форварда в связи с интересом к одному из футболистов «Эвертона», который сейчас занимает 10-е место в чемпионате Англии.

Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из «Спартака». В сезоне 2018/19 он сыграл в 22 матчах, забил 10 голов и отдал 4 голевых передачи во всех официальных турнирах за «Зенит».

Клубы Английской премьер-лиги уже не в первый раз рассматривают в качестве усиления Артема Дзюбу. После успешного чемпионата мира по футболу летом 2018 года к нему проявляли интерес сразу несколько команд из Великобритании. Сам Дзюба был согласен на переход, но, как объяснил футболист, его «кинули агенты» и трансфер не получился.