«Эта зима показала и выявила многие недостатки прошлых лет». На ночном совещании в Смольном констатировали нехватку людей и техники для уборки снега

В Смольном отчитались об итогах ночного совещания об уборке снега с главами районных администраций. По данным «Фонтанки», совещание завершилось в 3:30 ночи, в ходе разбора полетов никто не пострадал.

Как писала «Фонтанка», в 2 часа ночи врио губернатора Петербурга Александр Беглов собрал профильных чиновников, отвечающих за уборку снега. Как утверждают собеседники в правительстве города, срочность и поздний час были обусловлены недовольством московского руководства ходом уборки наледи и снега.

Как сообщает пресс-служба Смольного, наиболее сложную обстановку по итогам совещания выявили в Калининском и Выборгском районах. «Я вижу, что уборочной техники и людей не хватает, но сейчас не время разбираться. Необходимо обеспечить горожанам нормальные условия, использовав те ресурсы, которыми мы располагаем», – заявил Александр Беглов.

Также врио губернатора заметил, что в городе 60 млн квадратных метров дорог и тротуаров необходимо убрать в короткий срок. «Эта зима показала и выявила многие недостатки прошлых лет. Это хороший урок на будущее», – заключил он.

По итогам совещания 19 января для коммунальных служб был объявлен полноценным рабочим днём. Кроме того, главам районов было поручено лично обойти социальные объекты и проверить их уборку.

На 19 января, по данным «Фонтанки», запланирована еще одна встреча с руководителями районов и отчеты глав муниципальных образований (формально они не подчиняются исполнительной власти). Отдельно планируют спросить с муниципалов из Петроградского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового и Пушкинского районов. После запланировано совещание по этой же теме с частным бизнесом – руководителями крупных торговых центров. Ранее Александр Беглов призывал их начать уборку снега и наледи самостоятельно.

Нынешняя зима выдалась в Петербурге снежной в отличие от нескольких предыдущих лет. Осадков выпало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Из-за нехватки дворников даже городских учителей призвали лично взяться за борьбу с сугробами. Однако главный синоптик Петербурга не считает ситуацию аномальной.