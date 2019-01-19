МОК решил не оспаривать в суде оправдание 27 российских спортсменов, но пообещал, что это еще не конец

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 27 ранее дисквалифицированных российских спортсменов. Но в опубликованном 19 января пресс-релизе МОК заявил, что разочарован решением CAS.

Решение не оспаривать объяснили тем, что ранее МОК подавал апелляцию в суд Швейцарии на оправдание российского лыжника Александра Легкова, но проиграл ее из-за недостатка фактов. Так как дела остальных 27 россиян похожи, комитет решил не тратить на них время.

«Мы разочарованы решением федерального суда Швейцарии об отклонении апелляции от 23 апреля 2018 года по делу российского лыжника Александра Легкова. МОК не будет подавать апелляции на дела других российских спортсменов, но оставляет за собой право снова открыть эти дела, если появятся новые доказательства», — говорится в пресс-релизе МОК.

В конце 2017 года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля 2018 года международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. Однако МОК не согласился с этим оправданием и пообещал оспорить решение в другом суде.