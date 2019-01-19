КНДР и Южная Корея нашли точку соприкосновения. Страны просят Токио переименовать Японское море

Япония согласилась обсудить вопрос о переименовании Японского моря с представителями Северной и Южной Кореи. Об этом 19 января сообщает газета Sankei Shimbun.

С просьбой найти компромисс с Пхеньяном и Сеулом к Токио обратилась Международная гидрографическая организация (МГО). По данным издания, первые неофициальные консультации запланированы на весну 2019 года.

Sankei Shimbun указывает, что вопрос о переименовании моря поднимался Пхеньяном и Сеулом еще в 1992 году на конференции ООН. Тогда представители обеих стран заявили, что название Японского моря является результатом японского колониализма.

Власти Японии раньше отказывались переименовывать акваторию, заявляя, что данное название было принято европейскими картографами еще в ХIХ веке.